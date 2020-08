Zwemmen kan weer in zee voor Haagse kust: Negatief advies na gedumpt rioolwater ingetrokken

Zwemmen mag weer in de zee bij de Haagse kust. Het negatieve zwemadvies dat gisteren van kracht was, is vanochtend ingetrokken. Dat meldt Omgevingsdienst Midden-Holland.

Maandagavond en gisteren werden mensen afgeraden om in de Noordzee te zwemmen bij het Noorderstrand tot en met het Zwarte Pad en voor het Zuiderstrand. Het advies werd gegeven nadat rioolwater maandag ongezuiverd in de zee werd geloosd. Wie toch zou duiken, liep een grote kans last te krijgen van maag- en darmklachten, waarschuwde de gemeente Den Haag.

Het rioolwater werd gedumpt na een stroomstoring die 37.000 huishoudens en afvalwaterzuivering Houtrust in Den Haag platlegde. Niet alleen de installatie gaf er als gevolg van de storing tijdelijk de brui aan, ook de rioolgemalen hielden er tijdelijk mee op. In de tussentijd werd nog wel rioolwater aangevoerd door bewoners en bedrijven in de stad, waardoor rioolleidingen dreigden over te lopen. Besloten werd het water via het verversingskanaal in Scheveningen-Haven te lozen.

Het water werd in de tussentijd getest op bepaalde bacteriën als E-coli. Inmiddels is de kwaliteit dus weer goed genoeg om een duik in de zee te nemen.