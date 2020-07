Zwemmende kaasboer steekt IJsselmeer over: ‘Zoveel heb ik nog niet eerder gezwommen’

VideoKaasboer Frans Brandwijk, goed voor zes uur zwemmen in de week in de zee bij Scheveningen, maakt komende zaterdag een uitstapje naar het IJsselmeer.

Gewoon voor de lol, het IJsselmeer over zwemmen van Stavoren naar Medemblik of andersom, afhankelijk van de windrichting. Lekker uren in open water zwemmen, fijner kan je het eigenlijk niet hebben volgens Brandwijk (58).



,,De oversteek is 22 kilometer, zo veel heb ik nog niet eerder gezwommen", zegt hij breed lachend op het Scheveningse strand.

Quote Ik word wel een beetje zenuwach­tig, maar ik heb goed getraind Frans Brandwijk

Hij heeft net aangewezen, vinger wijst óver de Blue Lagoon, over de boulevard, daar tussen die flats woont hij. Niet zo gek dat hij een keer in de week drie uur aan het zwemmen is van Scheveningen strand, om de Pier naar de Wassenaarse Slag en terug.



,,En dan nog drie keer in de week een uur, hier een beetje heen en weer zwemmen tussen de haven en de Pier.” En nu dan dus dat IJsselmeer. ,,Ik word wel een beetje zenuwachtig, maar ik heb goed getraind en ik word goed begeleid door Marcel Stroet in een bootje naast me.”

Quote Dat zwemmen deed is al toen ik op m'n 18e voor mezelf begon in de kaas. Frans Brandwijk

Hoe werd de kaasboer, ambulant in Utrecht, Gouda en Spijkenisse, een zwemmende kaasboer? ,,Nou, dat zwemmen deed is al toen ik op m'n 18e voor mezelf begon in de kaas.”

De zwemmende kaasboer Frans Brandwijk in de zee van Scheveningen.