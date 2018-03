Zwemvesten in Hofvijver ter nagedachtenis aan omgekomen migranten

Figuranten gezocht om met Barry Atsma de sauna in te duiken

18:33 Weleens van KLEM gehoord? Of daar zelfs vorig seizoen op televisie naar gekeken? Deze dramaserie - met Barry Atsma als een belastinginspecteur en weduwnaar die ongewild in een crimineel milieu getrokken dreigt te worden – krijgt een tweede seizoen bij de VARA. En daarvoor worden komende week in Den Haag opnamen gemaakt. In een sauna om precies te zijn.