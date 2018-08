Zwerfvuil heeft vrij spel op Toussaintkade

Hagenaar vrijgespro­ken van autodief­stal in De Lier

16:04 Hagenaar Miguel M. (29) is vrijgesproken van de diefstal van een Volkswagen Passat op 28 maart dit jaar in de Henry Hudsonstraat in De Lier. Zijn maat Aimad el H. (21) is wél veroordeeld voor het meenemen van een Opel Corsa, die op hetzelfde adres in Westland stond geparkeerd. El H. krijgt twee maanden cel.