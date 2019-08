Zwinkels krijgt er met Koopmans concurrent bij

ADO huurt Koopmans dit seizoen nog, maar neemt hem daarna definitief over. De club heeft voor de drie voetbaljaargangen daarna al een akkoord met de Brabander. Manager voetbalzaken Jeffrey van As heeft veel vertrouwen in de vorig jaar nog aan MVV uitgeleende doelman. ,,Hij was toen de beste doelman van de eerste divisie", aldus Van As, die in Maastricht vaak op de tribune zat.