Zwoegen in parken en op het strand

'Stadshart Zoetermeer gaat in de verkoop'

7:38 Vastgoedfonds Unibail-Rodamco doet het winkelcentrum Stadshart Zoetermeer in de verkoop. Dat bevestigt een bron tegenover deze krant. De verkoop moet miljoenen in het laatje brengen. De vastgoedreus is sinds 2015 bezig met een grootscheepse upgrade van het winkelcentrum.