ZZF geeft zieke kinderen een knuffel: ‘Een klein gebaar met grote waarde’

Extreme overlast daklozen Schevenin­gen: 'Het is hier haast oorlog’

10:11 Vanwege de extreme overlast gaat de gemeente Den Haag een deel van de ruim honderd dak- en thuislozen weghalen die in het Scheveningse Renbaankwartier in hotels zijn ondergebracht. Maar buurtbewoners betwijfelen of dat voldoende is om het tij te keren. ,,Er wordt al gepraat over een knokploeg.”