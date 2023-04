Dit is hoeveel oranje auto's er in Den Helder rondrijden

AZ-aanvaller Jayden Addai na winst Youth League: ‘Ik ben zo trots’

Jayden Addai gaf met zijn openingstreffer in de finale van de Youth League tegen Hadjuk Split het startsein voor een ruime zege voor AZ (5-0). De aanvaller kon zijn geluk niet op na het laatste fluitsignaal. ,,Dit was mijn eerste grote finale”, glunderde hij in het stadion van Servette in Genève. ,,Ik ben zo trots.”