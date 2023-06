Heldere dag in Den Helder

ANWB: Nederlan­ders tevreden over Noordzee­kust

Uitwaaien, fietsen, genieten van wolkenluchten, de zonsopkomst of zonsondergang, Nederlanders doen het graag aan de Noordzeekust. De kustgebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland worden daarvoor het vaakst bezocht. De Waddeneilanden iets minder vaak, maar die krijgen wel het hoogste cijfer (8,3) in het onderzoek dat de ANWB hield onder ruim 2000 Nederlanders die de kust afgelopen jaar bezochten.