Het wordt iets warmer in Den Helder

commentaar Ingrijpen Amsterdam­se politie verdient navolging

De 154 supporters van voetbalclub AZ die zaterdagavond uit de metro zijn gehaald door de politie omdat ze opruiende teksten scandeerden, krijgen eerdaags te horen of ze vervolgd zullen worden. Maar vervolging of niet, het is goed dat morele grenzen zijn aangegeven, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.