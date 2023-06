In Den Helder helder met enkele wolkenvelden vanochtend

Helft grote sterns weggevaagd door vogelgriep

De helft van alle grote sterns in Nederland is weggevaagd door de vogelgriep die vorig voorjaar uitbrak onder de kustvogels. Van de 19.000 broedparen die vorig jaar in Nederland en Vlaanderen nestelden zijn er nog maar 9000 over, zegt Vogelbescherming Nederland. De organisatie was al bang voor een drastische vermindering van het aantal grote sterns en heeft daarom dit voorjaar nauwgezet het aantal broedparen geteld.