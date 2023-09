LSVV O23-1 en JVC O23-1 spelen 1-1

Aanvoerder Clasie verlengt contract bij AZ

Jordy Clasie heeft zijn contract bij AZ verlengd. De 32-jarige aanvoerder is nu tot de zomer van 2025 aan de Alkmaarse voetbalclub verbonden. Clasie is aanvoerder van AZ sinds Bruno Martins Indi bijna een jaar geleden een blessure opliep waarvan hij nog niet hersteld is.