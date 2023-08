update Politie waarschuwt voor voortvluch­ti­ge verdachte dodelijke schietpar­tij Den Helder: ‘Hij is gevaarlijk’

Door een schietincident voor een café in Den Helder is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 25-jarige man uit Alkmaar om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond, van wie één ernstig. De persoon die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij is nog op de vlucht. Zijn identiteit is bij de politie bekend, zo is zaterdag gemeld.