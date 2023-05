Vandaag helder weer in Den Helder

Deze zomer hoger waterpeil in IJssel- en Markermeer om water op voorraad te hebben

Rijkswaterstaat laat het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer deze zomer 5 centimeter hoger staan dan in andere jaren. De dienst doet dat om meer zoetwater op voorraad te hebben voor als er straks weer een droge periode aanbreekt. Over het verhogen van het peil is volgens de dienst overlegd met natuurorganisaties, aangezien vogels en vissen last kunnen hebben van een hogere waterstand langs de oevers van de meren.