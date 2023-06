Vanochtend kans op bewolkte dag in Den Helder

UPDATE Wie is er ontvoerd in Spanbroek? Anderhalve dag later weet politie het nog steeds niet

Hoewel twee mannen zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid, is de politie zaterdagavond nog steeds op zoek naar de man die vrijdagmiddag mogelijk is ontvoerd vanuit Spanbroek. Wie hij is en waar hij is, is nog onduidelijk, aldus een woordvoerder van de politie zaterdag aan het einde van de dag.