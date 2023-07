Astrid over verlies pap, mam en oom in coronabundel: ‘Een van de eersten bij wie het echt misging’

Ge­mert-Ba­kel wil grootscha­li­ge zonnepane­len­par­ken, in plaats van versnippe­ring

Er komt geen proef met zes kleine zonnepanelenparken op verschillende plekken in de gemeente Gemert-Bakel. Daarvoor in de plaats komen er een of twee plekken in deze gemeente waar grootschalig duurzame energie wordt opgewekt.