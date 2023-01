Bewoner naar het ziekenhuis bij keukenbrand in flatwoning in Liessel, meerdere woningen tijdelijk ontruimd

Helmonds transport­be­drijf rouwt om dood jonge werknemer uit Deurne, ‘maar hij krijgt een afscheid in stijl’

DEURNE - De verslagenheid is enorm bij transportbedrijf TCK, drie dagen nadat vrachtwagenchauffeur in opleiding Wesley van Rijt (19) in Deurne verongelukte. ,,We zijn compleet ontdaan.”

8:56