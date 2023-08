Boer en brandweer blussen beginnende stalbrand in Deurne

Pepi maakt hattrick in oefenduel van PSV met beloftes AS Monaco

Een dag na de 2-2 bij Rangers FC, oefende PSV woensdag op de Herdgang tegen beloften van AS Monaco. Daar maakte vooral de Amerikaan Pepi een prima indruk. De van FC Groningen overgenomen spits was drie keer trefzeker in het duel dat met 4-1 werd gewonnen.