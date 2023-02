Bussenbouwer Ebusco kampt met vertraging: bussen later geleverd door onderdelentekorten en lockdowns in China

Voor bescheiden Jan van Ooij had het vast niet gehoeven, maar tòch staat er nu informatie­bord bij zijn geliefde plek in Zeilberg

ZEILBERG - In Zeilberg zijn ze de in 2005 overleden Jan van Ooij nog niet vergeten. En voorlopig zal dat ook niet gebeuren. Bij de Clarinet, zijn meest geliefde plekske in het dorp, is zaterdagmorgen een informatiebord onthuld.