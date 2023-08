De bal rolt binnenkort weer in Vreekwijk, maar waar blijven de spelers van eigen bodem?

PSV moet nu direct doorschake­len naar de Champions League: vijf conclusies na de fraaie zege in Rotterdam

Na de zege op Feyenoord staat PSV snel voor de volgende opdracht: het Oostenrijkse Sturm Graz is dinsdag de tegenstander in de eerste wedstrijd in de derde voorrondes van de Champions League. PSV speelt thuis, in een nog niet uitverkocht Philips Stadion. De kaartverkoop stokte vrijdag bij 26.000 tickets, al wordt nog een kleine eindsprint verwacht richting een voller stadion.