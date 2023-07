Deurnes Atelier Laat je Zien neemt drempel weg voor mensen met lichte dementie: ‘Nu weet ik dat ik het wel in me heb’

Vervuiling met PFAS in Helmond is niet hetzelfde als bij Chemours, maar grondige analyse is wel nodig

HELMOND - Dat er chemische stoffen (PFAS) in Helmond aanwezig zijn mag niet in de doofpot verdwijnen. Daarom moet, vinden diverse politici, alle informatie vanaf 2001 op tafel komen over de bron van de vervuiling: de firma Custom Powders.