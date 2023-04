Deurnese turnclub KDO wil nu eindelijk eigen stek, in de Koolhof: ‘Er is daar ruimte’

Nieuw plan voor uitkijkto­ren Liessel: ‘Het is nu of nooit meer’

LIESSEL – Na jarenlange plannenmakerij komt er eindelijk zicht op realisatie van een uitkijktoren over de Peel in Liessel. ,,Het is nu of nooit meer”, meldde Martien Bots tijdens een presentatie in de jaarvergadering van dorpsraad.