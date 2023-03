Ebusco groeit hard, maar beleggers twijfelen: beurskoers Deurnese bussenfabrikant op dieptepunt

Benefiet­mid­dag in Someren voor Stichting KIKA

SOMEREN - Vijf vrienden uit Someren en Asten gaan in juni meedoen aan de Giro de Kika, een vijfdaags wielerevenement door de Dolomieten en Stelvio om geld in te zamelen voor de strijd tegen kinderkanker. Zondag 12 maart is daarom een benefietsmiddag in De Ruchte in Someren.