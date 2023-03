Eerlijk duurt het langst: Spel van Vlierdense toneelvereniging ’t Vat zit vol grappen en grollen

VAN DE LEZER Stelling: ‘Horrorfok­kers kunnen gewoon hun gang gaan’

Vrijdag en zaterdag brengen we nieuws over een Eerselse horrorfokker en praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. En het is niet de eerste fokker uit onze regio die een zogenaamde broodfokker blijkt: er gaat in deze wereld heel veel fout.