Eerste asperges wéér in Liessel

indebuurt.nl Niet verspillen maar delen: hier in regio Helmond vind je buurtkast­jes

Je hebt ze misschien weleens gespot: buurtkastjes in Helmond. Zo’n kast is vaak gevuld met gratis eten en drinken, zodat iemand die dat nodig heeft het eruit kan pakken. Zo help je elkaar en ga je voedselverspilling tegen.