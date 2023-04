Fout in finale kost Ommense ruiter Mulder medaille bij NK springen, maar Oranjedebuut is aanstaande

In Herinnering José Besier (1961 - 2022) zei altijd al dat ze niet oud zou worden; ‘We hebben gelukkig nooit iets uitgesteld’

HELMOND - José Besier heeft altijd geweten dat ze niet oud zou worden. ,,Ik heb slechte genen”, zei ze. Ze was 61 jaar toen ze vorig jaar na een ziekbed van amper zes weken overleed, nieuwsgierig naar wat er aan de ‘andere kant’ was. ,,José was heel spiritueel”, zegt haar levenspartner Ria Kuijpers.