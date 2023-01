Geduld bijna beloond: na jaren dan toch een plekje in eigen wijk voor Deurnese twintigers

met video Bewoner naar het ziekenhuis bij keuken­brand in flatwoning in Liessel, meerdere woningen tijdelijk ontruimd

LIESSEL - In de keuken van een appartement aan het Binnenhof in Liessel heeft dinsdagnacht brand gewoed. De bewoner kon zelfstandig de woning verlaten, maar had veel rook ingeademd.

11 januari