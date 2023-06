Groen licht voor spoortunnel in Deurne; Raad van State veegt bezwaren van tafel

Eventjes terug naar vroeger: kamperen in Helmonds woonzorg­cen­trum, compleet met unicorn en krokodil

HELMOND - Normaal gesproken zit Dory van Vliet rond het middaguur aan de lunchtafel of doet ze een dutje. Nu zit ze twee dagen op camping Zonnedael, gewoon in de binnentuin van woonzorgcentrum De Eeuwsels in Helmond.