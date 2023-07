Hardleerse Deurnese fokker mag half jaar geen honden houden: ‘Hoog tijd dat hij ’t nooit meer mag’

met video Schuur met stro afgebrand in Bakel, vuur breidt niet uit naar dieseltank

BAKEL - Brandende balen stro hebben zaterdagmiddag brand veroorzaakt in een schuur in Bakel. De opslag aan de Rootvlaas is gevuld met stro. Brandweerlieden zijn met meerdere wagens aanwezig om de brand te blussen. De brand is inmiddels onder controle.