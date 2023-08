Heel het dorp gaat bij elkaar op bezoek tijdens de Bogentocht in Liessel

Dennie Christian kletst de Heise Bierfesten aan elkaar: ‘De muziek is al snel goed, als de sfeer maar klopt’

SOMEREN-HEIDE - Gehuld in lederhosen en dirndels zien artiesten en organisatie hoe Max Verstappen de eerste plek verovert in Zandvoort. Backstage bij de Heise Bierfesten is het voor hen vooral even bijtanken. ,,Hier straalt het vrolijkheid uit.”