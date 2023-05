Helder in Deurne vanochtend

Helmondse politicus Theo Manders verscheen al in ruim 20 televisie­shows: ‘Het is een prettige afwijking’

HELMOND - Het is een lijstje waaraan maar weinigen kunnen tippen: de Ted-Show, Met het mes op tafel, 1 tegen 100, Doet ie t of doet ie t niet en ga zo maar door. Theo Manders, politicus voor de VVD in Helmond, doet graag mee aan tv-shows, al veertig jaar.