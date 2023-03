Helenaveense tennisclub baalt van diefstal terrasmeubels; ‘helaas niet gedekt door de inboedelverzekering’

Duur verlies voor kleine tennisclub

De diefstal is daardoor een dure aangelegenheid voor de tennisclub. ,,Dit kost al snel zo’n 2000 tot 2500 euro. Voor een kleine vereniging met een beperkt aantal leden is dat een fors bedrag", zo calculeert de voorzitter het verlies in. Wijnands deed meteen aangifte van de diefstal, maar rekent er niet op dat de dader wordt getraceerd. Of dat hij de gestolen goederen ooit terugkrijgt.

Wijnands trekt lering uit het incident. ,,In het vervolg zullen we stoelen en tafels binnen in het clubgebouw bewaren.” Daar is nu geen ruimte voor, geeft hij toe. ,,Maar die ruimte maken we wel.”