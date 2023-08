Het Toursucces van Yara Kastelijn is ook een beetje het succes van Neerkant, dat uitloopt om haar te huldigen

Spijkerhar­de tackle en rode kaart als slotstuk van profloop­baan: Guus Joppen tekent nu bij De Treffers

Guus Joppen heeft zijn laatste wedstrijd in het betaald voetbal gespeeld. De 33-jarige verdediger uit Eindhoven gaat na bijna 450 duels in de eredivisie en eerste divisie door bij de amateurs van De Treffers. Hij heeft in Groesbeek voor een jaar getekend.