Italiaanse film over leven in een maffiafamilie

PSV roert zich op transfer­markt: Patrick van Aanholt op komst, Philipp Max kan dan vertrekken

Voor PSV is het vandaag en morgen alles of niks op de transfermarkt. De club heeft na een zege op Go Ahead Eagles weer wat lucht in de competitie en moet nu het vertrek van Cody Gakpo of Noni Madueke zien op te vangen. Eerst lijkt er echter een verdediger op komst: PSV nadert een deal met Patrick van Aanholt, die weg mag bij Galatasaray.

14:08