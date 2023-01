Klas uit Deurne wint wedstrijd en beleeft bijzonder bezoek in het Suske en Wiske Museum

De lagere scholen werden uitgedaagd aan de slag te gaan met het thema ‘Het Suske en Wiske Museum over 25 jaar’. De winnende klas maakte een maquette van een rollercoaster. Die brengt je van de ene naar de andere museumruimte. Via een videoboodschap lichtten enkele leerlingen nog toe dat je in 2048 een stripverhaal kan maken in de ontwerp-kamer. Dat kan je achteraf in 10D met een treintje zelf beleven. “Hun origineel idee en creatieve uitvoering sloot het best aan bij onze opdracht en visie. Het werk zal nog tot aan de krokusvakantie bewonderen zijn in onze inkomzone van het museum”, klinkt het bij het museum.