Kledingwinkel Vamos trekt er de stekker uit

,,Het perspectief richting de toekomst zagen wij in de tweede helft van 2022 verdwijnen”, zo is op Facebook te lezen. ,,De gekte die momenteel in de wereld heerst is voor ons teveel tegenslag in een eerste jaar waar wij nog alles op aan het bouwen waren.”

Sprong in het diepe

Dertiger Bas Elbers baarde opzien door in onzekere tijden te stoppen met zijn baan, om in hartje Deurne een modezaak te beginnen. Die opende in maart vorig jaar. De meeste coronamaatregelen waren amper afgeschaft, of de oorlog in Oekraïne barstte in alle hevigheid los. Met een energiecrisis tot gevolg. Ondanks de moeilijke tijden had hij een rotsvast vertrouwen in een goede afloop, liet hij destijds in een interview weten.