Leerlingen Willibrord Gymnasium op de bres voor schoner Afrikaans meer

De middelbare scholieren slaan de handen ineen met de Keniaanse klimaatactiviste Rahmina Paulette. Zij kan in Nederland veilig aandacht vragen voor de rampzalige gevolgen van de vervuiling van het Victoriameer, dat deels op grondgebied van Tanzania, Oeganda en Kenia Ligt.

Hard getroffen

In haar eigen land is dat voor Paulette een ander verhaal, weet Pien Hoefnagels (14) uit de vijfde klas van het vwo. ,,Daar loopt ze gevaar als ze het probleem aan de grote klok hangt.” Om die reden komt de vervuiling van het Victoriameer maar weinig in het nieuws, vermoedt Hoefnagels. ,,Terwijl juist niet-westerse landen hard getroffen worden door de klimaatcrisis.”

Via docent Geert Bukkems, die tevens lid is van de Fridays for future-beweging van Greta Thunberg, raakten de leerlingen van het Willibrord Gymnasium in contact met Paulette. Hoefnagels werd geraakt door haar verhalen over de problemen. ,,Hier moet echt veel meer aandacht voor komen”, zegt ze op felle toon.

Het Victoriameer wordt overwoekerd met het schadelijke plantje waterhyacint, waardoor inheemse dieren en planten uitsterven. Bedrijven doen er nog een schepje bovenop door chemicaliën in het meer te lozen. Aan de oevers gaan mensen gebukt onder een tekort aan schoon drinkwater en vis. Jongeren zoeken hun toevlucht tot de criminaliteit, vrouwen en meisjes worden tot prostitutie gedwongen in ruil voor voedsel.

Grote schoonmaak

Daar moet dringend een eind aan komen, vinden de Deurnese middelbare scholieren. Zij protesteren tegen de vervuiling van het meer en dringen erop aan dat er een grote schoonmaak komt.

Onder de noemer Let Lake Victoria Breathe Again zijn er woensdag 11 januari toespraken van Rahmina en Peelse klimaatactivisten. Ook treden artiesten op en zamelen de leerlingen geld in. Het evenement op het Willibrord Gymnasium in Deurne duurt van 15.30 tot 18.30 uur. Gratis entree.