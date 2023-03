Lezing in Deurne over rol van paddenstoel in ecosysteem

Tijdens zijn voordracht bespreekt Staals de belangrijke rol die paddenstoelen hebben in het ecosysteem, voor veel dieren en planten is het een belangrijke voedingsbron. Ook geeft hij uitleg over hoe ze groeien en zich verspreiden. Lange tijd was dit onduidelijk en werd er gedacht dat het te maken had met een duistere wereld en bovennatuurlijke krachten. Vandaar ook namen zoals het Duivelsei, de Satansboleet en de Heksenboter. De lezing begint om 20.00 uur, kaartjes à 5 euro.