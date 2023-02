Lezing om bomen beter te leren kennen

Roemeen sloeg vrouw op camping in Bakel, maar wurgde hij haar ook?

BAKEL - Dat het alweer goed gaat tussen de Roemeen en zijn vrouw, was te zien voordat de rechtszaak tegen de man begon. In mei vorig jaar had hij haar geslagen en bij de keel gepakt, nu zaten ze gezellig samen te wachten.

8 februari