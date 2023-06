Lichte bewolking in Deurne vanmiddag

Met soepelere regels hoopt Laarbeek op meer (man­tel-)zorgwonin­gen in de wijk ‘maar geen wildgroei’

LAARBEEK - De zorg is overbelast, terwijl meer oudere of kwetsbare mensen noodgedwongen thuis blijven wonen. En dat vraagt dat we meer voor elkaar moeten zorgen. Maar wat als regels in de weg zitten? Laarbeek bereidt zich alvast voor op een andere toekomst.