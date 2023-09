Luisteraars gunnen schizofrene podcaster een beetje zelfliefde: ‘Ego is ’n beest dat je moet temmen’

Helmondse Femke Huizinga (19) Europees kampioen kanopolo: ‘Champagne en janken van geluk’

De Nederlandse vrouwenkanopoloploeg O21 is zaterdagmiddag in het Duitse Brandenburg voor het eerst Europees kampioen geworden. Oranje versloeg in de finale torenhoog favoriet Duitsland met 4-3. Femke Huizinga (19) uit Helmond maakt deel uit van de kersverse Europees kampioen.