Mantra’s zingen met Carla Ham in De Wieger

Dorpsraad Lieshout versterkt zichzelf

LIESHOUT - Na het vertrek van Claudia Jongerius is Angelique Sterken toegetreden tot het bestuur van de Dorpsraad Lieshout. Zij zal het aandachtsgebied wonen oppakken. Daarnaast hebben de werkgroepen versterking gekregen. Joke Kemps komt bij de verkeerswerkgroep. Inge de Laat zal de werkgroep zorg en welzijn ondersteunen. Dat is zeer welkom, aangezien voorman Robert van Aspert ook in het bestuur zit en in de adviesgroep Sociaal Domein van de gemeente Laarbeek.