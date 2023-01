Meer actie tegen verdroging Peel op komst

Coronapro­ble­men in China zetten Signify onder druk; omzet- en winstwaar­schu­wing bij oude Phi­lips-tak

EINDHOVEN - De verkopen bij Signify hebben in de staart van 2022 een fikse dreun gekregen. Het Eindhovense lichtbedrijf, onder meer bekend van Philips Hue, had last van de Covid-situatie in China. Signify verkocht fors minder professionele verlichting voor kantoren en kassen.

9:22