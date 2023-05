Minder hulp van de politie en minder vrijwilligers, maar Kijkuit Koolhof loopt nog steeds door de wijk

Vrijwilli­gers bij Live in de Wei en Zeskamp Mierlo kunnen concurren­tie met profs best aan

MIERLO - Live in de Wei is een vrijwilligersorganisatie die van oudsher de Dorpszeskamp organiseert. De laatste jaren is er hard gewerkt aan meer muziek en meer entertainment en zo werd met ‘Live in de Wei’ een succesvol festival gebouwd. Nu wordt de organisatie professioneler.