Nieuw plan voor uitkijktoren Liessel: ‘Het is nu of nooit meer’

Hardlopen, wandelen, muziek en foodtrucks: zondag is de derde editie van de Halve van Helmond

HELMOND - Honderden lopers komen zondag 16 april weer naar Brandevoort voor de Halve van Helmond. Naast het sportieve deel is er ook ruimte voor muziek en ander vermaak. In Brandevoort is het Healthy Food Festival, bij de atletiekclub in Stiphout het Kids Festival.