Nieuwe drempels in Liesselse straat

Bewoners en monteurs sluiten vier dagen zonder gas af bij frietkraam: 'Allemaal netjes geregeld’

EINDHOVEN - De geur van friet is verleidelijk in de miezerregen. Er wordt in rap tempo doorgebakken. Netbeheerder Enexis heeft de frietkraam besteld voor bewoners van de vier flats in Woensel die dagen zonder gas hebben gezeten.