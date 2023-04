Opnieuw honden meegenomen bij broodfokker in Deurne, om op veilige plek te herstellen

Aardbeving in Duitsland ook gevoeld in Limburg

In Duitsland, vlak over de grens bij Roermond, heeft zich zondagavond een aardbeving voorgedaan. Die had - na een definitieve analyse - een kracht van 2.8. De beving, op een diepte van 18 kilometer, is ook gevoeld in delen van Limburg. Volgens seismoloog Läslo Evers van het KNMI ging het om een natuurlijke beving, in de buurt van Niederkrüchten.