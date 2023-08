PSV laat Russische aanvaller lopen: Strasbourg hapt wel toe

PSV laat het aanbod om de Russische aanvaller Arsen Zakharyan in te lijven lopen. De 20-jarige international uit Rusland is als optie neergelegd bij de Eindhovense club, maar PSV begint er niet aan. Zakharyan moest 12 miljoen euro en nog een aantal miljoenen aan bonussen kosten, zo was de verwachting.