Regenbuien, maar soms ook zon in Deurne vandaag

Tristan uit Helmond en Vedika uit India zijn onafschei­de­lijk, ook al zit er 6902 kilometer tussen

HELMOND - Reconnecting. Opnieuw verbinden, verschijnt er eens in de zoveel tijd op het telefoonscherm van Tristan. Op het beeld bevriest het gezicht van zijn vriendin Vedika voor de zoveelste keer. Hij woont in Helmond, zij in Pune, India.