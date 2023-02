Superfan Jurgen over het overlijden van zijn boezemvriend Peter Renkens van de Confetti’s: “Peter was een grote mijnheer en vroeg me zijn werk verder te zetten”

KORT NIEUWS Ontwikke­ling De Heuvel en Floreffe­plein in Lieshout loopt vertraging op en kost meer geld dan gedacht

LIESHOUT - De ontwikkeling van het centrum in Lieshout kost meer budget dan gedacht. Het bedrag van 321.000 euro dat de gemeenteraad opzij had gezet om de plannen uit te werken is op. Er moet nog 85.000 euro bij.